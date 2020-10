President Trump is niet langer besmettelijk

De Amerikaanse president Donald Trump is niet langer besmettelijk. Dat heeft de arts van het Witte Huis, Sean Conley, zaterdag (lokale tijd) bekendgemaakt in een verklaring. De president heeft zaterdag een coronatest ondergaan waaruit blijkt dat hij niet langer een ‘overdrachtsrisico voor anderen’ vormt.

‘Vanavond ben ik verheugd te kunnen melden dat de president niet alleen voldoet aan de CDC-criteria voor het veilig beëindigen van isolatie, maar dat de Covid PCR-steekproef van vanochtend volgens de momenteel erkende normen aantoont dat hij niet langer wordt beschouwd als een transmissierisico voor anderen”, aldus Conley in de verklaring.

Conley, die wordt beschuldigd van een gebrek aan transparantie, zei dat het tien dagen geleden is dat Trump voor het eerst symptomen van het nieuwe coronavirus begon te vertonen. De president werd een dag later, op 2 oktober, in het ziekenhuis opgenomen en verbleef daar drie dagen. Tests toonden aan dat er ‘geen bewijs meer was van een actief replicerend virus”, en dat de virale lading van Trump ‘afnam”, vervolgde Conley - hoewel hij niet verklaarde dat de president nu Covid-19-vrij is.

Trump is koortsvrij en zijn symptomen zijn ‘verbeterd”, zei Conley, eraan toevoegend dat hij de president zou blijven volgen terwijl hij ‘terugkeert naar een actief schema”.