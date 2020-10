Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Frankrijk

In Frankrijk zijn de afgelopen 24 uur 26.896 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Nooit eerder waren er zoveel besmettingen binnen een etmaal in het land. Vrijdag werden 20.339 nieuwe geïnfecteerden gemeld, ook dat was een record. Het aantal coronadoden is de afgelopen 24 uur gestegen met 54 en bedraagt nu 32.684.