EU sluit definitief contract over coronavaccin Janssen

De Europese Commissie heeft een definitief contract gesloten met Janssen Farmaceutica over de aankoop van 200 miljoen vaccins tegen het nieuwe coronavirus, zodra vaststaat dat het middel veilig is en voldoende bescherming biedt. Nederland krijgt 7,8 miljoen doses, meldt zorgminister Hugo de Jonge.

Het vaccin van Janssen wordt deels in Nederland ontwikkeld en getest. Het kan naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar beschikbaar komen. Van dit middel is één injectie per persoon voldoende. Bij veel andere vaccins waar aan gewerkt wordt zijn dat er twee.

‘Goedwerkende vaccins zijn van uitzonderlijk groot belang”, zegt De Jonge. ‘Ze bieden een uitweg uit deze pandemie. We moeten de testfase en de toelatingsprocedure uiteraard afwachten, maar ik ben er trots op dat we mogelijk ook een vaccin van Nederlandse bodem kunnen inzetten.’

In het contract is een optie opgenomen om EU-breed nog eens 200 miljoen doses af te nemen. Ook daarvan gaan er dan 7,8 miljoen naar Nederland. Andere vaccinmakers waar Brussel al afspraken mee heeft zijn AstraZeneca en Sanofi/GSK.