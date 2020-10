Talloze ziekenhuizen kampen met storing aanmeldzuilen

Het gaat in ieder geval om het St Jans Gasthuis in Weert, de Noordwest Ziekenhuisgroep, met vestigingen in onder meer Alkmaar en Den Helder, Isala in Zwolle, het Diakonessenhuis in Utrecht en het Dijklander Ziekenhuis, met vestigingen in Hoorn en Purmerend.

Het probleem zit volgens de ziekenhuizen bij een extern bedrijf waar zij hun servers hebben staan. Het gaat om het bedrijf ICTZ, een grote ICT-dienstverlener voor de zorg. Een woordvoerster van het bedrijf wilde niets kwijt over het probleem: ‘wij geven geen commentaar”.

Ddos-aanval

Volgens het St Jans Gasthuis is de storing veroorzaakt door een ddos-aanval.

Patiënten kunnen zich wel aanmelden bij de balies van de ziekenhuizen.