Prins William looft milieu-awards uit van miljoenen euro’s

Vanaf 2021 rijkt de prins jaarlijks vijf verschillende awards uit voor Earthshot Prize. De winnaars krijgen elk 1 miljoen pond (1,1 miljoen euro) om de planeet te herstellen. Iedereen mag ideeën aandragen, van wetenschappers tot activisten en overheden tot bedrijven. De oprichters van het project, onder wie rijke filantropen, verschaffen het prijzengeld van in totaal meer dan 50 miljoen pond.

Prins William, tweede in lijn van de troonopvolging, wil met de prijs het pessimisme rondom milieuproblematiek veranderen naar optimisme. ‘De prijs gaat over veel meer dan het erkennen van bijzondere prestaties - het is ook een decennium van actie voeren. Het is er om mensen over de hele wereld te inspireren om samen te werken zodat de planeet kan herstellen.’

Vijf doelen

In het project, dat tien jaar loopt, staan vijf doelen voor 2030 centraal: de natuur beschermen, de lucht schoner maken, de oceanen laten opleven, een afvalvrije wereld bouwen en het klimaat herstellen. Vanaf 1 november worden de nominaties opengesteld. De jaarlijkse wereldwijde prijsuitreiking, elk jaar in een andere stad, zal in de herfst van 2021 voor het eerst in Londen worden gehouden.

De Britse prins houdt zich vaker bezig het welzijn van de planeet. Onlangs kwam er een documentaire over hem uit, Prince William: A Planet For Us All, waarin hij zich inzet tegen klimaatverandering. Die interesse heeft hij niet van een vreemde. Zijn vader prins Charles zet zich al jaren in voor de bestrijding van de klimaatcrisis. ‘Ik heb altijd naar hem geluisterd en zijn woorden serieus genomen,’ zei William over zijn vader.