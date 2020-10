OM: moordorganisatie Caloh Wagoh functioneerde als bedrijf

De moordorganisatie die outlaw motorclub Caloh Wagoh er op na zou hebben gehouden ‘functioneerde als een bedrijf, met een duidelijke structuur en hiërarchie”. Dat zei het Openbaar Ministerie donderdag tijdens een tussentijdse zitting in het megaproces ‘Eris’ in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Hoofdverdachte is Delano R. (50), voorman en oprichter van Caloh Wagoh. Hij nam volgens het OM ‘contracten’ aan voor huurmoorden en zette deze uit bij ‘moordcellen’ die hij aanstuurde.