De Jonge: we hadden ons meer tijd moeten gunnen voor coronawet

Het kabinet was te gehaast met de bekritiseerde coronawet, erkent zorgminister Hugo de Jonge. ‘We hadden ons meer tijd moeten gunnen en meer transparantie en uitleg moeten geven over de wet”, zegt de minister in het Kamerdebat over het wetsvoorstel. Zo vindt hij dat over het voorstel een internetconsultatie gehouden had moeten worden. ‘Dan had iedereen mee kunnen lezen.’