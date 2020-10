Aanmeldzuilen en beeldbellen ziekenhuizen plat door storing

Het ziekenhuis St Jans Gasthuis in Weert en de Noordwest Ziekenhuisgroep, met vestigingen in Alkmaar en Den Helder, kampen met een storing bij onder meer de aanmeldzuilen. Daardoor kunnen patiënten zich niet aanmelden. Ook videobellen is niet mogelijk. Volgens het St Jans Gasthuis is de storing veroorzaakt door een ddos-aanval op landelijke zakelijke providers.

‘De storing ligt buiten het ziekenhuis. Er wordt gewerkt aan een oplossing”, aldus de Noordwest Ziekenhuisgroep. Volgens een woordvoerster zit het probleem bij een extern bedrijf waar de databases van de ziekenhuisgroep staan. Hierdoor zijn videoconsulten met patiënten niet mogelijk. ‘Dat is heel vervelend, omdat we juist in coronatijd hebben ingezet op beeldbellen”, aldus de zegsvrouw. Ook kunnen patiënten niet bij hun medische dossiers komen en uitslagen van het laboratorium inzien.

De servers van de Noord-Hollandse ziekenhuisgroep staan bij het bedrijf ICTZ, een grote ICT-dienstverlener voor de zorg. Een woordvoerster van het bedrijf wilde niets kwijt over het probleem: ‘wij geven geen commentaar”.

Wanneer de problemen naar verwachting zijn opgelost is nog onbekend. Patiënten kunnen zich wel aanmelden bij de balies van de ziekenhuizen. De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft behalve in Alkmaar en Den Helder ook vestigingen in Heerhugowaard, Limmen en Schagen en op Texel.