Het Openbaar Ministerie is er van overtuigd dat Jos B. degene is die Nicky Verstappen in 1998 heeft gedood en seksueel misbruikt. Er is ‘onomstotelijk bewijs”. Dat zei de officier van justitie aan het begin van het requisitoir. Aan het eind van donderdagmiddag zal de strafeis geformuleerd worden.