40 medewerkers Gronings cellencomplex in quarantaine

Het politiecellencomplex aan de Hooghoudtstraat in Groningen is voorlopig dicht. Vier medewerkers zijn positief getest op het coronavirus en een aantal medewerkers is nog in afwachting van de testuitslag. Ruim veertig medewerkers die werkzaam zijn bij het Team Arrestantentaken zitten in quarantaine en de GGD is bezig met bron- en contactonderzoek.

De arrestanten die in het cellencomplex zaten, zijn woensdagavond overgebracht naar andere politiecellen.