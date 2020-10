'Corona-uitbraak zorgt voor ergste recessie ooit in Zuid-Azië'

De corona-uitbraak stort Zuid-Azië in de ergste recessie ooit gemeten. Dat heeft de Wereldbank becijferd. Volgens de organisatie drijft de crisis miljoenen Indiërs, Afghanen, Pakistanen en andere mensen uit de regio in extreme armoede.

In het gebied als geheel is dit jaar waarschijnlijk sprake van 7,7 procent krimp. Afgelopen jaren bedroeg de groei telkens nog meer dan 6 procent in de economisch sterk in opkomst zijnde regio.

Voor India, de grootste van Zuid-Azië, houdt de Wereldbank rekening met een krimp van bijna 10 procent in het fiscale jaar dat begon in maart 2020. Voor volgend jaar wordt wel weer op herstel gerekend, tot 4,5 procent regiobreed. Maar de uiteindelijke weg naar herstel zal langer duren.

Brutaler

"De ineenstorting van de Zuid-Aziatische economieën tijdens de coronacrisis was brutaler dan verwacht, met de ergste gevolgen voor kleine bedrijven en werknemers uit de informele sector die plotseling zonder werk komen te zitten en geen inkomen meer hebben", zegt Hartwig Schafer, vicepresident van de Wereldbank voor de Zuid-Aziatische regio.

Ook in Afrika ten zuiden van de Sahara komt de coronacrisis hard aan, komt naar voren uit nieuwe regionale voorspellingen van de Wereldbank. Voor dat gebied als geheel zorgt de virusuitbraak voor de eerste recessie in een kwart eeuw. De totale economie wordt er meer dan 3 procent kleiner. De pandemie zou dit jaar ook 40 miljoen mensen in extreme armoede kunnen drijven in Afrika, waardoor volgens de Wereldbank minstens vijf jaar progressie op het vlak van armoedebestrijding teniet wordt gedaan.