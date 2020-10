Harris wil duidelijkheid over financiën Trump

De Amerikaanse burgers hebben het recht te weten aan wie president Donald Trump geld verschuldigd is, stelt vicepresidentskandidaat Kamala Harris verwijzend naar financiële gegevens van Trump die The New York Times onlangs publiceerde.

‘We weten nu dat Donald Trump geld verschuldigd is en voor honderden miljoenen aan schulden heeft”, zei Harris in het debat met vicepresident Mike Pence over de onthullingen. ‘Het zou heel goed zijn om te weten aan wie de president van de Verenigde Staten en de opperbevelhebber geld verschuldigd is.’ Pence stelde ontwijkend dat Trump ‘stapels’ financiële opgaven heeft vrijgegeven en prees diens economische beleid.

‘Joe Biden gaat uw belastingen vanaf dag één verhogen”, zei Pence niet veel later. Harris riposteerde dat het tegendeel waar is. ‘Joe Biden zal voor niemand die minder dan 400.000 dollar per jaar verdient de belastingen verhogen”, aldus de Democratische senator.