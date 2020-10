‘Harris ondermijnt vertrouwen in coronavaccin’

Vicepresident Mike Pence beticht senator Kamala Harris ervan het vertrouwen onder het Amerikaanse volk in de ontwikkeling van een coronavaccin te ondermijnen. Pence herhaalde eerdere uitspraken van president Donald Trump dat er nog voor het eind van dit jaar een vaccin beschikbaar zal zijn.

‘We gaan binnen recordtijd een vaccin hebben”, zei Pence tijdens het debat tussen de vicepresidentskandidaten. Volgens de ‘running mate’ van president Donald Trump bevinden vijf bedrijven zich in de laatste testfase.

‘Het feit dat u blijft doorgaan met het ondermijnen van het publieke vertrouwen in een vaccin, als het vaccin vrijkomt onder de regering-Trump, is naar mijn mening gewetenloos”, aldus de vicepresident tegen senator Harris.

Pence reageerde op een uitspraak die Harris kort daarvoor deed over een coronavaccin. Ze verklaarde ‘de eerste in de rij te zijn”, mochten deskundigen adviseren dat het veilig is het middel te gebruiken. ‘Maar als Donald Trump ons zegt het te nemen, dan zal ik dat niet doen.’