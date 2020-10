Harris: corona-aanpak is grootste mislukking in geschiedenis VS

De Democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris heeft in het debat met Mike Pence gesteld dat de aanpak van het coronavirus door de Amerikaanse regering ‘de grootste mislukking’ is in de presidentiële geschiedenis van de Verenigde Staten.

Volgens Harris waren de vicepresident en de president op de hoogte van de ernst van de pandemie. ‘Ze wisten dat het dodelijk was, dat het viraal was en effect had op jongeren. Ze wisten wat er gebeurde en hebben u niets verteld. Ze wisten het en hebben het verdoezeld. En ondanks dat alles hebben ze nog steeds geen plan.’

Pence reageerde dat Trump vanaf ‘dag een’ werk heeft gemaakt van het bestrijden van de uitbraak. ‘Voordat er meer dan vijf gevallen bekend waren in de Verenigde Staten, allemaal mensen die terugkwamen uit China, heeft president Trump iets ongekends gedaan: hij schortte het vliegverkeer vanuit China, de tweede economie in de wereld op. Joe Biden was daar tegen. Hij zei dat het racistisch was en hysterisch.’

Volgens Pence heeft het handelen van Trump in het begin van het jaar juist honderdduizenden levens gered. ‘We konden in die tijd het testbeleid heruitvinden. Er zijn er nu 115 miljoen uitgevoerd. We konden miljarden hulpmiddelen leveren aan doktoren en verplegers.’