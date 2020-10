Sobere uitreiking Gouden Televizier-Ring in Amsterdam

De 55e uitreiking van de Gouden Televizier-Ring ziet er donderdag anders uit dan voorgaande edities. In Theater Carré in Amsterdam wordt de winnaar van de prestigieuze televisieprijs voor een bescheiden publiek bekendgemaakt. Waar normaal gesproken heel bekend Nederland op af komt, hebben dit jaar vanwege de coronacrisis alleen de genomineerden een uitnodiging gekregen. Ook de pers is niet welkom.

In totaal maken drie programma's kans om de opvolger van de SBS6-hit Chateau Meiland te worden. Beste Zangers, Nick, Simon en Kees: Homeward Bound (beiden AVROTROS) en Over mijn lijk (BNNVARA) zijn dit jaar de laatste drie genomineerden voor de Gouden Televizier-Ring. Beste Zangers zit na nominaties in 2017 en 2019 voor de derde keer bij de laatste drie.

Chantal Janzen, Eva Jinek en Miljuschka Witzenhausen maken kans op de Televizier-Ster Presentatrice. Janzen kan de eerste vrouw worden die de prijs zes keer wint. Bij de mannen gaat het tussen André van Duin, Tim Hofman en Beau van Erven Dorens. De laatste won de publieksprijs voor beste presentator de afgelopen twee jaar.

Van Duin kan twee prijzen winnen. De komiek is ook genomineerd in de categorie beste acteur/actrice voor zijn rol in Hendrik Groen. Daarin neemt hij het op tegen Angela Schijf en de winnares van vorig jaar Elise Schaap. Voor Tim Hofman lonken zelfs drie awards. Naast de Ring voor Over mijn lijk en de Televizier-Ster voor presentator maakt hij met #BOOS ook kans in de categorie beste onlinevideoserie.

Voor het eerst sinds 2015 wordt er ook weer een speciale Oeuvre-Ring uitgereikt. Die prijs is sinds het eerste gala in 1964 pas driemaal eerder uitgereikt aan Willem Duys (1974), Mies Bouwman (2009) en Linda de Mol (2015).

Het gouden sieraad zelf wordt sinds 1975 ontworpen door Anneke Schat. Omdat ze met pensioen gaat is de ring van 2020 haar laatste. Maar als eerbetoon aan Schat gaat de Televizier-Ring er vanaf nu altijd uitzien als dit laatste ontwerp.