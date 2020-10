Rechtbank wijst vonnis in Arnhemse terreurzaak

De rechtbank in Rotterdam doet donderdagmiddag uitspraak in het strafproces tegen zes mannen die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag met een autobom, machinegeweren, handvuurwapens, granaten en bomvesten. Het Openbaar Ministerie heeft in juni celstraffen van acht tot twintig jaar geëist tegen de leden van de Arnhemse terreurcel.

Vier verdachten werden in september 2018 opgepakt op een vakantiepark in Weert, waar ze in het bijzijn van politie-infiltranten bomvesten pasten en met onklaar gemaakte kalasjnikovs oefenden. De andere twee verdachten zijn opgepakt op thuisadressen in Arnhem. Bij huiszoekingen vond de politie kunstmest en chemicaliën, volgens justitie bedoeld om explosieven te maken.

Met hun arrestatie is Nederland aan een grote aanslag ontsnapt, stelde het Openbaar Ministerie. ‘De verdachten hadden een aanslag voor ogen die Nederland nog nooit had meegemaakt, geïnspireerd op aanslagen van IS in Parijs. Ze wilden zelf niet levend in handen van de politie vallen, door bomvesten te dragen”, zei de officier van justitie tijdens een van de elf zittingsdagen. Het plan was aanvankelijk om een aanslag te plegen op een evenement zoals de Gay Pride en elders een autobom tot ontploffing te brengen.

Het OM ziet Hardi N. (36) uit Arnhem als leider van de terreurcel. Tegen hem heeft justitie een gevangenisstraf van achttien jaar geëist. Zelf zegt hij te zijn ‘uitgelokt en gehersenspoeld’ door undercoveragenten van de AIVD. Zonder de undercoveractie zouden de verdachten nooit zo ver zijn gegaan, redeneerde de verdediging.

Een van de jongste verdachten, de 23-jarige verdachte Wail el A, kreeg de hoogste strafeis te horen, namelijk twintig jaar. Dat komt omdat hij ook wordt verdacht van poging tot moord. Op arrestatiebeelden die zijn gemaakt met een verborgen camera in een busje is te zien dat hij een wapen richt op het arrestatieteam.

Het OM eiste vijftien jaar celstraf tegen Nadim S. (28) en dertien jaar tegen Morat M. (23) en Nabil B. (23). Tegen de 31-jarige Shevan A. eiste het OM een celstraf van acht jaar.