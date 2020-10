Vijftien genomineerden voor koninklijke prijs schilderkunst

Vijftien jonge kunstenaars zijn genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst, die donderdagmiddag wordt uitgereikt door koning Willem-Alexander in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Slechts drie van hen worden bekroond. Zij ontvangen elk een bedrag van 9000 euro.

Dit jaar stuurden 406 schilders materiaal in, het hoogste aantal in twintig jaar tijd. De jury, die voor het merendeel ook uit schilders bestaat, heeft de werken in verschillende jureringsronden beoordeeld. Daaruit kwamen de vijftien genomineerden naar voren: Rinella Alfonso, Maxime Favre, Philipp Gufler, Danielle Hoogendoorn, Matthijs Jeuring, Sophie Lee, Janne Schipper, Leonie Schneider, Benine du Toit, Wouter Venema, Charlott Weise, Lotte Wieringa, Aafke Ytsma, Iriée Zamblé en Dan Zhu.

Van al deze kanshebbers is de komende tijd werk te zien in het Paleis op de Dam. Na de prijsuitreiking opent de koning de tentoonstelling. Die is vanaf 10 oktober tot en met 31 december voor het publiek te zien. Mensen die ernaartoe willen, moeten van tevoren reserveren.

De Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst werd in 1871 ingesteld door koning Willem III en is bedoeld als aanmoediging voor beeldend kunstenaars onder de 35 jaar.