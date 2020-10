Liquidatieproces Caloh Wagoh verder met tussentijdse zittingen

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol begint de rechtbank donderdag aan een nieuwe tussentijdse zittingsronde in het omvangrijke liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh. De zaken tegen zeventien verdachten komen verspreid over donderdag en vrijdag aan bod. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Caloh Wagoh als ‘moordmakelaar’ voor de onderwereld gefungeerd en voerde de club op bestelling liquidaties uit.

Een centrale rol daarbij zou zijn weggelegd voor de 50-jarige Delano R., mede-oprichter van de motorclub. Het OM beschikt voor het bewijs over verklaringen van kroongetuige Tony de G. uit Spijkenisse. Zowel R. als De G. behoren tot de verdachten die donderdag aan bod komen.

Naast de verklaringen van spijtoptant De G. heeft het OM het dossier gevuld met een onafzienbare hoeveelheid ontsleutelde berichten tussen verdachten. Daarin werd zonder omhaal over moorden gesproken. Een groot deel van die berichten werd bij R. gevonden.

Volgens justitie werkte R. (alias Keylow) voor de hoogste bieder. Hij zou drie afzonderlijke moordcommando’s aan het werk hebben gezet. ‘Een goed geoliede machine”, zo omschreef het OM de organisatie.

Ridouan Taghi zou de belangrijkste klant van R. en de zijnen zijn geweest. Taghi is hoofdverdachte in de zaak Marengo, het andere megaproces over liquidaties waar justitie al een paar jaar de handen vol aan heeft. In dat onderzoek gaat het over moorden van vóór januari 2017. Het onderzoek Eris, zoals de zaak tegen Caloh Wagoh heet, behelst moorden van na die datum.

Behalve op daadwerkelijk uitgevoerde liquidaties richt het onderzoek Eris zich op pogingen en voorbereidingen daartoe. Eerder dit jaar werd bekend dat ‘Keylow’ ook bezig zou zijn geweest met het plannen van de moord op Robin van O. Hij werd in juni opgepakt als hoofdverdachte van de groepering die in een loods in het Brabantse Wouwse Plantage onder meer een martelkamer voor criminelen had opgetuigd.