Trump: soldaten in Afghanistan ‘met de kerst thuis hebben’

‘We zouden het kleine resterende aantal van onze dappere mannen en vrouwen die dienen in Afghanistan met de kerst thuis moeten hebben!”, aldus Trump, die herhaaldelijk heeft uitgesproken de langlopende conflicten in Afghanistan en het Midden-Oosten te zullen beëindigen.

De Verenigde Staten en de islamitische Taliban-rebellen sloten in februari een wapenstilstand na jaren van oorlog. Washington wil de langstlopende oorlog in de geschiedenis van het land beëindigen door vrede te bewerkstelligen in Afghanistan. Onderdeel van de deal is dat de VS medio 2021 al hun troepen teruggetrokken hebben. De Taliban en de regering in Kabul zijn nog niet tot een overeenstemming voor het einde van het conflict gekomen.

Robert O’Brien, de veiligheidsadviseur van Trump, liet in een toespraak eerder op woensdag nog weten dat de VS juist van plan is de troepenmacht in Afghanistan begin volgend jaar afgeschaald te hebben tot 2500. Momenteel zijn er zo’n 5000 Amerikaanse soldaten in het land gelegerd. Defensiefunctionarissen hebben eerder gezegd eind november grofweg duizend strijdkrachten teruggetrokken te willen hebben.