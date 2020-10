ANVR verwacht verdere ontslaggolf reiswereld

Reisbranchevereniging ANVR verwacht dat het aantal ontslagen in de reissector dit jaar fors oploopt. ‘Op dit moment schat ik branchebreed al zo’n 15 procent ontslagen. Maar dat zal oplopen tot zeker 30 procent. Ik verwacht dat circa achtduizend reismensen in dit jaar werkloos worden”, zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam tegen De Telegraaf.

Een rondgang van de krant langs reisorganisaties levert een weinig rooskleurig beeld op. Corendon-topman Steven van der Heijden stelt dat het aantal medewerkers in Nederland nu is gedaald van 420 naar 280. En hij verwacht dat aantal verder afneemt naar ongeveer tweehonderd, begin 2021.

Mathijs ten Brink van Sunweb zegt dat zijn organisatie midden in een reorganisatie zit. ‘Wij moeten ongeveer een kwart krimpen. Het grootste deel daarvan proberen we door natuurlijk verloop te realiseren. Als de situatie verder verslechtert, sluit ik extra maatregelen niet uit. Aan de andere kant werven we mensen met specifieke functies die passen bij de toekomst.’

De TUI Groep laat weten wereldwijd bezig te zijn met 30 procent kostenreductie, waarbij mogelijk 8000 banen verdwijnen. ‘Dit zal ook gevolgen hebben voor TUI Nederland, onder andere voor de loonkosten. Het is nog niet duidelijk wat de consequenties zijn voor de 2800 medewerkers in Nederland. Er is constructief overleg met de sociale partners.’