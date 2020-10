Italië stelt coronatest verplicht voor reizigers uit Nederland

Italië stelt coronatesten verplicht voor reizigers die uit Nederland komen. Dat maakte minister van Volksgezondheid Roberto Speranza bekend. Ook reizigers uit België en het Verenigd Koninkrijk moeten zich laten testen.

De Italiaanse regering scherpt het coronabeleid aan omdat het virus weer sneller om zich heen grijpt. In Italië is woensdag bij nog eens 3678 mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Dat is de hoogste dagelijkse stijging sinds 16 april.