Nederland wil sancties tegen Rusland om vergiftiging Navalni

Nederland wil dat er sancties komen tegen Rusland vanwege zijn betrokkenheid bij de vergiftiging van de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalni. Hij is vergiftigd met een chemisch wapen, heeft onderzoek van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag bevestigd.

Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is er ‘geen andere verklaring mogelijk voor de vergiftiging van Navalni dan Russische betrokkenheid en verantwoordelijkheid”. Tijdens een volgende bijeenkomst van de EU zal hij de roep om sancties steunen, twitterde hij.

Navalni werd in augustus onwel in het vliegtuig toen hij onderweg was van Siberië naar de Russische hoofdstad Moskou. Hij is daarna overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland. Daar heeft onderzoek al eerder uitgewezen dat hij vergiftigd is met zenuwgas uit de novitsjok-groep.

Blok had al eerder aangegeven open te staan voor sancties als duidelijk zou worden wie achter de vergiftiging van Navalni zou zitten.