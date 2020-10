Frankrijk meldt recordaantal nieuwe coronabesmettingen

De Franse autoriteiten hebben woensdag de sterkste stijging van het aantal coronagevallen tot dusver geregistreerd. Het gaat om 18.746 nieuwe besmettingen in een dag tijd.

Het coronavirus lijkt de afgelopen weken steeds sneller om zich heen te grijpen in Frankrijk. Er kwamen dinsdag ruim 10.000 nieuwe besmettingen bij. De autoriteiten zagen zich deze week genoodzaakt om cafés in Parijs tijdelijk te sluiten.

Ook in andere Europese landen gaat het hard. Duitsland en Italië maakten woensdag melding van de sterkste stijging van het aantal coronagevallen sinds april. De Italiaanse autoriteiten stelden bij nog eens 3678 mensen vast dat ze het besmettelijke virus hadden opgelopen. In Duitsland ging het om 2828 nieuwe besmettingen. In Nederland zijn tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 4996 nieuwe coronagevallen gemeld.