Alleen Zeeuwen ontkomen nog aan rood reisadvies België

Limburg, Overijssel, Drenthe en Friesland ontsprongen tot dusver de dans, maar België raadt vanaf vrijdagmiddag ook reizen naar deze provincies af. Wie er twee dagen of langer heeft verbleven, moet bij aankomst in België een coronatest ondergaan en in quarantaine. Dat is lastig voor Limburg, dat een flink stuk grens en heel wat grensverkeer met België deelt.

Grensprovincie Zeeland ontkomt voorlopig aan het rode reisadvies. Reizigers uit die provincie wordt een test en quarantaine slechts aangeraden.