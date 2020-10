Kinderopvang ‘ontzettend blij’ dat de stint weer de weg op mag

De kinderopvang is ‘ontzettend blij’ dat de opvolger van de stint de weg op mag. Directeur Emmeline Bijlsma van Brancheorganisatie Kinderopvang heeft er naar eigen zeggen lang op moeten wachten, maar is blij dat er nu dan duidelijkheid is. En vooral dat het besluit voor de branche positief uitvalt.