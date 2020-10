Hoofdverdachte dood George Floyd op borgtocht vrij

De hoofdverdachte in de zaak rond de dood van de 46-jarige zwarte verdachte George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, ex-politieagent Derek Chauvin, is volgens de politie op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft voor zijn voorwaardelijke vrijlating woensdag 1 miljoen dollar afgedragen via een borgsomagentschap. Dat is volgens de plaatselijke media niet in cash afgedragen.