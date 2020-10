Ook in Limburg geen grote carnavalsfeesten door corona

Ook in Limburg zijn er in 2021 geen grote carnavalsfeesten en -optochten. De twee Limburgse veiligheidsregio’s hebben woensdag besloten om in navolging van Brabant de carnavalsevenementen waarvoor een vergunning nodig is, niet op de traditionele wijze door te laten gaan. Dat geldt ook voor alle feesten en bijeenkomsten die aan carnaval vooraf gaan. De veiligheidsregio’s noemen hun besluit ‘lastig, maar niet te voorkomen.’

‘Het naleven van 1,5 meter is lastig wanneer mensen in grote groepen samenkomen, zeker wanneer er alcohol wordt gedronken en mensen meegenomen worden door de muziek”, aldus de burgemeesters Annemarie Penn van Maastricht en Antoin Scholten van Venlo in hun hoedanigheid van voorzitter van de veiligheidsregio in hun gebied.

‘Daarnaast lopen we in onze provincie risico op een zogenaamd ‘waterbedeffect’. Omdat zowel in Brabant als over de grens in Duitsland traditionele carnavalsvieringen verboden zijn, is de kans groot dat mensen van (ver) buiten de provincie in grote aantallen naar Limburg komen, waardoor het extra druk wordt. Een mogelijke besmetting verspreidt zich dan ook over het (buiten)land. Daarbij is het een openbaar feest waardoor besmettingen niet tot nauwelijks herleidbaar zijn”, aldus Penn en Scholten.

Continu contact

In verband met corona is het onmogelijk om carnaval op een verantwoorde en veilige manier te vieren, aldus beide burgemeesters. ‘Indien deze evenementen toch doorgang zouden vinden, zijn de risico’s voor de openbare orde en de publieke gezondheid onaanvaardbaar groot.’

De veiligheidsregio’s zijn naar eigen zeggen ‘continu in contact met de carnavalsbonden en -verenigingen om mee te kijken wat eventueel wel mogelijk is.’ Optochten en bijeenkomsten zijn dat in elk geval niet, aldus Penn en Scholten.