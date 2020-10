‘Nigeriaanse en Koreaanse zijn topkandidaat voor leiding WTO’

Met de nominatie van Okonjo-Iweale en Myung-hee krijgt de internationale scheidsrechter in handelsgeschillen voor het eerst in zijn 25-jarige bestaan een vrouw aan het hoofd. De derde en laatste fase van het consultatieproces dat tot een nieuwe directeur-generaal moet leiden, begint eind deze maand en duurt tot 6 november.

De functie aan de top van de WTO kwam deze zomer plotseling vrij. De Braziliaan Roberto Azevêdo trad in augustus terug als hoogste baas van de instantie, een jaar voordat zijn termijn zou aflopen. Aanvankelijk circuleerde ook de naam van minister Sigrid Kaag als opvolger, maar zij liet weten niet beschikbaar te zijn voor de baan.

Ervaring

Okonjo-Iweale was eerder minister van Financiën en van Buitenlandse Zaken in haar geboorteland. Yoo is op dit moment minister voor Handel in Zuid-Korea. In eerdere functies voor de regering hielp ze mee aan het sluiten van handelsovereenkomsten met China, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Die ervaring zou haar als topvrouw van de WTO goed van pas kunnen komen. Onder leiding van president Donald Trump trekken de VS zich steeds minder aan van de organisatie. Doordat de Amerikaanse regering weigert nieuwe leden voor de belangrijkste geschillencommissie van de WTO te benoemen, is dit orgaan feitelijk lamgeslagen.