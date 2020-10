101e KLM-huisje staat in Den Bosch

Het nieuwste Delfts blauwe huisje van KLM staat in Den Bosch. Nummer 101 is het 800 jaar oude Bossche handelshuis De Moriaan, zo meldde de maatschappij traditiegetrouw op zijn verjaardag, de 101e.

De luchtvaartmaatschappij deelt de bekende huisjes met drank al sinds 1952 uit aan klanten in de KLM-businessclass. ‘Juist in tijden van crisis is het belangrijk om aan mooie KLM-tradities vast te houden”, verduidelijkt KLM-baas Pieter Elbers. ‘Voor onze loyale klanten staan de huisjes symbool voor hun band met KLM en die willen we koesteren en behouden. We hebben dan ook niet getwijfeld of huisje 101 er wel moest komen.’

Sinds 1994 loopt het aantal huisjes synchroon met de leeftijd van KLM. Sindsdien wordt ieder jaar op of rondom KLM’s verjaardag op 7 oktober een nieuw exemplaar aan de collectie toegevoegd.

Het contrast met de onthulling van huisje nummer 100 een jaar geleden is groot. Toen woonden honderden aanwezigen in een tot evenementenhal omgetoverde KLM-hangar op Schiphol de onthulling van het nieuwe huisje bij. Het jubileumexemplaar toont paleis Huis Ten Bosch. De onthulling viel samen met de presentatie van een boek over de eeuweling KLM.