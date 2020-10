Zorgverzekeraars bereid tot noodsteun aan ziekenhuizen in 2021

Zorgverzekeraars willen ziekenhuizen volgend jaar te hulp schieten als ze door de coronapandemie in de financiële problemen komen. Daarvoor zijn gezamenlijke afspraken nodig die bovenop reguliere contracten met ziekenhuizen komen, schrijft koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan Nederlandse ziekenhuizen.