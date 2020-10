Trump heeft weer tegenslag over zijn zakelijke financiën

President Trump heeft weer een tegenslag te verwerken in zijn pogingen documenten en belastingaangiftes uit de tijd dat hij als onroerend-goedmagnaat actief was, uit handen van een openbaar aanklager in Manhattan te houden. Een federaal beroepshof in New York veegde zijn jongste bezwaren van tafel.

De advocaten van de president gaan het nu bij een ander federaal hof proberen. Het is onwaarschijnlijk dat de stukken voor de presidentsverkiezingen van 3 november boven water komen, omdat er ook nog een lange juridische weg naar het hooggerechtshof open ligt.

Dat hof verwierp echter recent al claims dat de president onschendbaar is en dat zijn administratie daarom niet kan worden overgedragen. Dat zou voorkomen dat iedereen claims tegen het staatshoofd indient en dat die dan van zijn werk zou worden gehouden. Maar de opperrechters waren het daar niet mee eens.

Cyrus Vance

De openbaar aanklager in Manhattan die Trumps financiën in meerdere onderzoeken opeist is de Democraat Cyrus Vance, zoon van de gelijknamige minister van Buitenlandse Zaken in de regering van de Democratische president Jimmy Carter.

Aanklager Vance denkt dat Trump met zijn ondernemingen onder meer belastingfraude heeft gepleegd en wil belastingaangiftes van Trump en zijn ondernemingen over vele jaren inzien. Trumps ondernemingen vormen een conglomeraat, The Trump Organization. Het conglomeraat telt inmiddels circa vijfhonderd bedrijven. Het werd in 1923 door de ouders van de huidige president gesticht en is eigendom van Trump. Hij leidt de organisatie echter niet meer, sinds hij in 2016 tot president is gekozen. Dat doen zijn kinderen nu.