World Economic Forum verhuist van Davos naar Luzern

Het World Economic Forum vindt volgend voorjaar plaats nabij de Zwitserse stad Luzern. Vanwege de coronacrisis ging er eerder een streep door de gebruikelijke ontmoeting in het skioord Davos begin januari. Onder het kopje ‘The Great Reset’ komen de machten der aarde van 18 tot 21 mei in Luzern bijeen.

De bijeenkomst werd sinds 1971 vrijwel jaarlijks in Davos gehouden. De organisatie van de bijeenkomst van topbestuurders van grote bedrijven en politici maakte eerder al bekend dat het niet mogelijk was om het evenement begin volgend jaar veilig te organiseren.

In 2002, in de nasleep van de terroristische aanslagen in New York, verhuisde het circus uit solidariteit voor een keer naar de Amerikaanse miljoenenstad.