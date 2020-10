Debat rechterhanden van Trump en Biden onder een vergrootglas

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de Democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris hebben woensdag in Salt Lake City hun enige debat. Die traditionele confrontatie van ‘running mates’ in de aanloop naar presidentsverkiezingen krijgt doorgaans relatief weinig aandacht, maar ligt dit jaar onder een vergrootglas nu president Donald Trump (74) besmet is geraakt met het coronavirus.

Het debat begint in Nederland om 03.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag en duurt negentig minuten. Het gaat mogelijk om het laatste debat tussen hoofdrolspelers voor de verkiezingen. Trump heeft weliswaar aangegeven weer met zijn Democratische rivaal Joe Biden (77) te willen debatteren, maar het is nog onduidelijk of zijn gezondheidstoestand dat toelaat. De president herstelt momenteel in het Witte Huis van zijn coronabesmetting.

Die onzekerheid betekent dat de druk op vicepresident Pence hoog zal zijn. Trump staat minder dan een maand voor de verkiezingen fors achter in landelijke peilingen, al zijn de verschillen in sommige cruciale ‘swing states’ kleiner. Naar het debat van woensdag kijken waarschijnlijk tientallen miljoenen Amerikanen. De ‘running mates’ moeten ook laten zien dat ze klaar zijn om in noodgevallen het land te besturen. Hun bazen Trump en Biden zijn allebei in de zeventig en behoren tijdens de coronacrisis tot een risicogroep.

Coronabeleid

De 61-jarige Pence staat bekend als onverstoorbaar en is in sommige opzichten de tegenpool van zijn politieke baas. Zo staat de voormalige gouverneur van Indiana bekend als serieus en zeer gelovig. De vicepresident komt bij het debat tegenover senator Harris (55) te staan. Zij maakte naam als hoogste aanklager van Californië en zal Pence waarschijnlijk het vuur aan de schenen proberen te leggen over het coronabeleid van de regering.

In de aanloop naar het debat in de universiteit van Utah wordt ook nog geruzied over de beschermingsmaatregelen die daar worden genomen. De kandidaten staan op het podium al verder uit elkaar dan gebruikelijk, maar het team van Harris wil dat ook schermen van plexiglas worden neergezet. Pence wil zo’n beschermingswand in elk geval niet aan zijn kant van het podium. Zijn woordvoerster sneerde maandag dat Harris vooral haar gang moet gaan als ze een ‘fort rond zichzelf wil”.

Debatten van de ‘running mates’ worden doorgaans minder goed bekeken dan die van presidentskandidaten. De uitzondering vormde het debat tussen de kleurrijke Sarah Palin en Joe Biden in 2008. Daar keken bijna 70 miljoen mensen naar, veel meer dan naar het ‘hoofdprogramma’: de debatten tussen de presidentskandidaten John McCain en Barack Obama.