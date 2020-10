‘Kwart van patiënten met chronische ziekte onzeker over zorg’

20 procent van de patiënten denkt niet bij alle zorgverleners terecht te kunnen. Het grootste deel van de ondervraagde patiënten, 40 procent, geeft aan wel vertrouwen te hebben in het krijgen van de juiste zorg.

Meerdere ziekenhuizen moesten afgelopen dagen hun reguliere zorg afschalen vanwege het oplopende aantal coronapatiënten. Het gaat om niet-acute zorg, zoals knie- of heupoperaties, of controles. Om de druk op ziekenhuizen te verlichten worden coronapatiënten zoveel mogelijk verspreid over verschillende regio’s in het land. Dinsdag meldde de Nederlandse Zorgautoriteit dat die spreiding moeizaam verloopt, waardoor de reguliere zorg mogelijk nog verder in de knel komt.