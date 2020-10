Cultuursector woensdagavond om de tafel met kabinet

De cultuursector gaat woensdagavond in gesprek met het kabinet. Verschillende brancheorganisaties hebben zich verenigd in Fieldlab Evenementen en gaan om de tafel met ministers Van Ark (Medische Zorg), Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), Van Engelshoven (Cultuur) en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken). Dat bevestigt een woordvoerder van Fieldlab naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.