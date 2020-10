Musea over advies teruggave roofkunst: ‘grote stap voorwaarts’

Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) noemt het rapport van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties een ‘grote stap voorwaarts”. Onder meer het Tropenmuseum in Amsterdam en het Museum Volkenkunde in Leiden vallen onder het NMVW. Ook het Rijksmuseum is positief. De commissie adviseerde woensdag om roofkunst uit voormalig door Nederland gekoloniseerde landen zonder voorwaarden terug te geven.