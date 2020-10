Kerk Staphorst stelt besluit bezoekersaantallen uit tot vrijdag

De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst stelt een besluit over het aantal bezoekers bij een kerkdienst uit. Er wordt een knoop doorgehakt na het gesprek aankomende vrijdag met minister Ferd Grapperhaus. Dat meldt de secretaris Albert Bouwman van de kerk in Overijssel, na aanleiding van een bestuursvergadering woensdagmiddag.

Vrijdagmiddag spreekt de minister van Justitie en Veiligheid opnieuw met religieuze koepelorganisaties over de impact van het coronavirus op hun geloofsgemeenschappen. De kerk in Staphorst wacht met hun beslissing om een maximum van dertig personen bij diensten te hanteren tot de uitkomsten van dat gesprek duidelijk zijn. Bouwman: ‘Stel dat daar vrijdag anders gedacht wordt over de huidige maatregelen en er meer verruiming komt, dan gaan we daar in mee.’

Dit weekend ontstond ophef nadat de kerk in Staphorst meerdere diensten met elk zeshonderd mensen had gehouden, waarbij werd gezongen en geen mondkapjes werden gedragen. Naar aanleiding van de commotie sprak Grapperhaus afgelopen maandag al met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken af om voorlopig maximaal dertig mensen per dienst toe te laten. Dat is geen plicht, kerken kunnen afzonderlijk beslissen of ze daar gehoor aan geven.