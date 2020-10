Kamermeerderheid: coronawet is juist goed voor de democratie

De coronaspoedwet die er nu ligt, met alle voorgestelde verbeteringen, is juist in het belang van de democratie en de rechtsstaat. Het is een verbetering voor de situatie met noodverordeningen waarmee het kabinet tot nu toe de coronacrisis aanpakte. Zo verwoordde SGP-leider Kees van der Staaij het gevoel van de voorstanders van de tijdelijke wet woensdag in de Tweede Kamer.