Corporaties waarschuwen dat zonnepanelen onrendabel worden

Zonnepanelen zijn vanaf 2024 waarschijnlijk onrendabel voor woningcorporaties. Extra overheidssteun is dan nodig om daken van corporatiewoningen te voorzien van zonnepanelen, waarschuwt corporatiekoepel Aedes na onderzoek.

Aanleiding voor de studie is het plan van het kabinet om de zogenoemde salderingsregeling voor zonnepanelen de komende jaren af te bouwen. Daardoor verdwijnt het belastingvoordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen in ruil voor het leveren van zelf opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet.

Het gevolg is dat de energierekening van huurders stijgt en tegelijkertijd de bereidheid verdwijnt om zonnepanelen te laten plaatsen op hun dak, stellen de corporaties. Volgens hen zullen de kosten voor zonnepanelen waarschijnlijk pas rond 2033 zodanig zijn gedaald dat het loont ook zonder subsidie daarin te investeren.

Portemonnee

‘Woningcorporaties leggen zonnepanelen op woningen voor een beter klimaat en een lagere energierekening voor onze huurders”, benadrukt Aedes-voorzitter Martin van Rijn. ‘Als het kabinet de salderingsregeling uitkleedt, voelen huurders dat direct in hun portemonnee. En corporaties ook. Dus kabinet, investeer in een duurzame samenleving en houd deze regeling in stand.’

De laatste jaren werden steeds meer sociale huurwoningen voorzien van zonnepanelen. In 2019 steeg het aantal met 62.000 naar bijna 178.000 huizen. Als de huidige groei zou doorgaan, zouden waarschijnlijk in 2037 alle daken van corporatiewoningen zijn voorzien van zonnepanelen.