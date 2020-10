‘B. geraakt door verklaringen familie Nicky’

Jos B. is ‘emotioneel geraakt’ door de verklaringen van de moeder, zus en tante van Nicky Verstappen, woensdag voor de rechtbank in Maastricht. Dat zei zijn advocaat Gerald Roethof na afloop. B. keek de drie familieleden aan toen zij gebruik maakten van hun spreekrecht. Volgens de advocaat heeft B. zijn menselijke kant laten zien door aandachtig te luisteren en begrip te hebben voor de emoties van de familie.

‘Maar hoe begrijpelijk die emoties en pijn ook zijn, de verdachte kan alleen vertellen wat hij gedaan heeft”, zei Roethof. ‘Hij kan niet beantwoorden hoe Nicky is overleden, en of hij misbruikt en ontvoerd is.’ Op de vraag of B. misschien toch meer had willen zeggen zei hij: ‘Soms wil een cliënt meer zeggen dan ik wijs vind. Dat kan funest zijn voor de uitkomst van de strafzaak. Mijn rol is om dat te voorkomen”, zei Roethof. ‘Meer praten leidt niet tot meer duidelijkheid, maar tot meer onduidelijkheid”, aldus Roethof.

Verder zei de advocaat dat B. het er moeilijk mee heeft dat de familie en ook anderen hem als dader zien. ‘Hij heeft niets te maken met het verdwijnen, mogelijk misbruik en overlijden van Nicky.’ Ook wees hij erop dat B. 35 jaar lang geen seksuele delicten heeft gepleegd sinds 1985 toen hij was opgepakt wegens ontucht met twee jongetjes. ‘We leven in een ‘metoo’ tijdperk waarin het gezicht van B. in wereldwijde media terecht is gekomen. Als hij in die 35 jaar iets strafbaars had gedaan, had zich echt wel iemand gemeld.’

Opgelucht

De familie was na afloop van de zitting opgelucht dat het spreekrecht goed was gegaan, zei Peter R. de Vries die de familie al sinds jaar en dag bijstaat. ‘Ze hebben kunnen zeggen wat het met hen heeft gedaan. Ze mochten van de rechtbank B. in de ogen kijken bij het afleggen van hun verklaring. De familie gaat ervan uit dat B. hun kind ook in de ogen heeft gekeken. Dus wilden ze nu dat hij hen in de ogen keek.’

De verklaringen van de familie waren mede een poging B. ertoe te bewegen antwoord te geven op simpele vragen, aldus De Vries. ‘Maar de familie had niet de illusie dat hij zou breken.’