Meer dan duizend coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opgelopen tot boven de duizend. De teller staat woensdag op 1021 opgenomen mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 46 patiënten meer dan op dinsdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen 811 coronapatiënten. Dat is een toename van 26 ten opzichte van dinsdag. Het aantal mensen met corona op de intensive cares steeg van 190 naar 210. In de afgelopen 24 uur zijn elf mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land.