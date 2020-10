Polen legt Gazprom miljardenboete op om Nord Stream 2

Nord Stream 2 loopt vanuit Rusland naar Duitsland via de Oostzee. De boete komt van de Poolse kartelwaakhond UOKiK en bedraagt 10 procent van de jaarlijkse omzet van Gazprom. Dat is het maximale boetebedrag dat kan worden opgelegd.

‘De bouw van Nord Stream 2 is een duidelijke overtreding van de marktregels”, aldus het hoofd van UOKiK. Hij denkt dat door de pijpleiding de gasprijzen voor consumenten zullen stijgen, terwijl er ook risico’s zijn voor verstoring van de gaslevering.

Meer boetes

Gazprom liet weten dat er geen Poolse regelgeving is overschreden en dat beroep wordt aangetekend tegen de boete.

Ook de vijf bedrijven die meebetalen aan de aanleg van Nord Stream 2 hebben een boete ontvangen. Het gaat om de energiebedrijven Shell, Wintershall, Engie, Uniper en OMV. Die boete bedraagt 234 miljoen zloty, ruim 52 miljoen euro.

Invloed Moskou

Shell zegt het zeer oneens te zijn met het Poolse besluit. ‘We bekijken de basis van dit besluit en overwegen onze volgende stappen. Shell houdt zich altijd aan nationale en internationale wetgeving, waaronder kartelregels.’

Polen is al veel langer fel gekant tegen het project, omdat daardoor Europa te afhankelijk zou worden van Russisch aardgas en Moskou meer invloed krijgt. Die mening wordt gedeeld door de Amerikaanse regering die sancties heeft opgelegd aan bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van Nord Stream 2.

Pijpleiding bijna klaar

UOKiK stelt verder dat er nooit goedkeuring is gegeven voor de Nord Stream 2-leiding, die een lengte van meer dan 1200 kilometer heeft. De pijpleiding ter waarde van 9,5 miljard euro is bijna klaar, op een stuk van ongeveer 120 kilometer in Deense wateren na. Het is de bedoeling dat voor het einde van dit jaar het project wordt afgerond.

Onlangs zei de Poolse premier dat zijn regering de druk op de Duitse regering gaat opvoeren om Nord Stream 2 stil te leggen in verband met de vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexej Navalni.