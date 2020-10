Jos B.: Ik had eerder met verklaring moeten komen

De emotionele slachtofferverklaring van de moeder van Nicky Verstappen heeft Jos B. ertoe gebracht te zeggen dat hij ‘eerder met een verklaring had moeten komen”. Berthie Verstappen vertelde, verdachte B. aankijkend, dat zij hem verantwoordelijk houdt voor de dood van haar 11-jarige zoon in 1998.

‘Misschien had ik het veel eerder moeten doen, een verklaring afleggen”, reageerde B. Vorige week, tijdens de eerste zittingsdag van de behandeling van de zaak, kwam B. voor het eerst met een verklaring op video waar hij eerder enkel had gezwegen. Hij vertelde dat hij Nicky had gevonden, maar dat de jongen toen al was overleden. Uit angst, omdat B. een zedenverleden heeft, durfde hij niet naar de politie te gaan. ‘U wist toen toch niet dat Nicky mogelijk misbruikt was?’ vroeg de rechter hem woensdag. ‘Nee”, zei B., en hij kon geen antwoord geven waar die angst op gebaseerd was.

Berthie Verstappen noemde de verklaring van B. een ‘in elkaar geflanst filmpje’ en gelooft er geen woord van. ‘Wij vragen ons iedere dag af wat er werkelijk met Nick is gebeurd. Jij weet dat. Jij zou dat kunnen zeggen. Maar je doet het niet. Wij hebben intense minachting voor je houding, voor je zwijgen en voor je doorzichtige ontkenningen.’