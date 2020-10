Brussel doet cafés en bars voor maand op slot

De cafés, bars, sportkantines, feestzalen, theesalons en andere horecagelegenheden in Brussel gaan vanaf donderdag 07.00 uur een maand op slot. Er wordt in verband met de versnelde verdere verspreiding van het coronavirus in de Belgische hoofdstad een totaal alcoholverbod ingesteld in de openbare ruimte, maakte de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, bekend na afloop van crisisberaad met onder anderen de burgemeesters van de negentien gemeenten van het Gewest.

Voor restaurants geldt de maatregel niet. Het besluit gaat verder dan de landelijke maatregel die premier Alexander De Croo dinsdag bekendmaakte dat alle bars en cafés vanaf vrijdag in het hele land ‘s avonds vanaf 23.00 uur dicht moeten.