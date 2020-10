Proces tegen Russische huurmoordverdachte van start in Berlijn

In Berlijn is woensdag het proces begonnen tegen een Rus die mogelijk in opdracht van Moskou een Georgiër van Tsjetsjeense komaf heeft doodgeschoten in een park in de Duitse hoofdstad. De 55-jarige man pleegde de huurmoord in augustus vorig jaar volgens de Duitse justitie in opdracht van de Russische overheid. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf.