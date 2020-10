Nabestaanden Nicky Verstappen willen Jos B. aankijken

De familie van Nicky Verstappen wil woensdag, tijdens het voorlezen van hun slachtofferverklaringen in de rechtbank in Maastricht, verdachte Jos B. kunnen aankijken. Vanaf de nu geplande plaats waarop zij woensdagmiddag hun verklaringen gaan voorlezen, is dat niet mogelijk. Een eerder verzoek om ergens anders te gaan staan of zitten, is door de rechtbank afgewezen. De advocaat van de familie vroeg daarom bij aanvang van de zitting aan de rechtbank om die afwijzing te heroverwegen.

‘Het is voor de verwerking van groot belang dat de familie de verdachte kan aankijken”, zei de advocaat. Het Openbaar Ministerie liet weten de door de familie gekoesterde wens te ondersteunen. ‘Wij willen onze plekken wel even afstaan”, zei de officier van justitie. In de rechtbank zitten de officieren vanaf Jos B. gezien links voor hem. De beslissing van de rechtbank volgt op een later moment woensdag.

De moeder, zus en tante van de in 1998 gedode Nicky gaan woensdag spreken in de rechtbank. De familie van Nicky is bij iedere zitting aanwezig geweest, samen met hun woordvoerder Peter R. de Vries. Hij is als misdaadverslaggever aandacht blijven vragen voor de zaak, die decennialang onopgelost dreigde te blijven.

De 11-jarige Nicky verdween in augustus 1998 toen hij op kamp was op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd een dag later ongeveer 1,5 kilometer verderop gevonden. Verdachte B. kwam pas in 2018 in beeld na een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek.