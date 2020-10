Ruit van Tussauds met wassen beeld Trump beschadigd

Het raam waarachter Madame Tussauds in Amsterdam het wassen beeld van president Trump met een mondkapje had tentoongesteld, is zwaar beschadigd. Iemand heeft waarschijnlijk in de nacht van dinsdag op woensdag een steen naar de ruit gegooid. Die vertoont een grote ronde schadeplek, met barsten rondom.

Een woordvoerster van het wassenbeeldenmuseum noemt het jammer dat het beeld van Trump ‘zoveel agressie opwekt. We hebben hem niet neergezet als commentaar, we zijn niet voor of tegen hem, maar we brengen het actuele nieuws in beeld.’ Trump met het mondkapje werd afgelopen vrijdag voor het raam aan de Dam gezet, toen de president net had bekendgemaakt dat hij vanwege een coronabesmetting in quarantaine was gegaan.

De ruit is van speciaal glas met ‘bomfolie’, zodat er bij beschadiging of ontploffingen geen splinters naar binnen toe kunnen vliegen. Als het glas eenmaal is vervangen, komt het wassen beeld van Trump niet meer op die plek terug. ‘We wilden het sowieso aan het eind van de week weghalen, omdat Trump weer in het Witte Huis is”, aldus de woordvoerster. Hoe groot de schade is, kon ze niet zeggen. Madame Tussauds gaat aangifte doen van de vernieling.