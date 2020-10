Fors minder claims woningbranden, schadebedrag wel hoger

Verzekeraars kregen vorig jaar minder claims binnen voor woningbranden. Wel was de gemiddelde schade per claim hoger. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars woensdag.

In 2019 ontvingen verzekeraars 64.427 claims, tegen 80.979 het jaar ervoor. De gemiddelde schade per brandclaim nam toe van 2764 euro in 2018 tot 3440 euro vorig jaar. De ‘materiële schadelast’ voor verzekeraars bedroeg daarmee ruim 220 miljoen euro in 2019, en was weinig veranderd ten opzichte van 2018.

Als gebruikelijk ontstonden de meeste woningbranden rond de jaarwisseling. In de provincies Overijssel en Limburg registreerden verzekeraars in 2019 relatief de meeste claims. Gemiddeld woedden daar 11,2 branden per 1000 huishoudens, gevolgd door de provincies Noord-Brabant (10,3), Gelderland (9,1) en Drenthe (9,1).

Dure spullen

Belangrijke oorzaken van woningbranden in 2019 waren menselijk handelen, een defect of slecht werkend apparaat en kortsluiting. Waardoor het aantal claims zo fors afnam, weet het Verbond niet precies. ‘Maar we vermoeden sterk dat het te maken heeft met het gebruik van rookmelders. De meeste woningbranden beginnen klein en als ze snel worden ontdekt dankzij een rookmelder, blussen mensen hem zelf en komt er ook geen claim”, aldus een woordvoerder.

Dat de gemiddelde schade per claim hoger is, komt volgens de zegsman doordat mensen tegenwoordig dure spullen in huis hebben, zoals dure flatscreen-tv’s, de nieuwste smartphones, laptops en tablets. Daarbij is de rente vrij laag geweest, en hebben mensen dat gebruikt om te investeren of renoveren in hun huis, geeft hij aan. ‘Als er dan brand uitbreekt in de nieuwe keuken of badkamer gaat het vaak behoorlijk in de papieren lopen.’