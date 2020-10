‘Organisaties kwetsbaarder voor hacks dan voor coronacrisis’

Bijna 1 op de 5 organisaties is kwetsbaarder voor illegale hacks dan voor de coronacrisis, meldt Orange Cyberdefense op basis van onderzoek onder 264 IT-verantwoordelijken. Net zo veel organisaties geven aan dat zij in het IT-budget moesten snijden door de coronacrisis. De aandacht voor digitale beveiliging binnen het bedrijf is volgens 14 procent van de IT-verantwoordelijken verminderd.