AEX opent vrijwel vlak

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag vrijwel vlak geopend. De andere Europese beursgraadmeters lieten kleine winsten zien. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump de stekker heeft getrokken uit de onderhandelingen over een nieuw steunpakket voor de grootste economie ter wereld. Daarnaast werd uitgekeken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag worden vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel een fractie hoger op 555,52 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 837,98 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent.

Grootste daler in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een verlies van 1,9 procent. Bierbrouwer Heineken ging aan kop met een winst van 2,2 procent. In de MidKap zette PostNL de opmars voort en was opnieuw de sterkste stijger met een plus van 1,7 procent. Het postbedrijf won een dag eerder al ruim 12 procent na een verhoging van de winstverwachting.